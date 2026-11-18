واشنطن-سانا
أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، إيقاف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي من جيل “هوبر” إلى الصين، ما يثير شكوكاً حول مستقبل اتفاقية تراخيص خاصة تم التفاوض عليها بين واشنطن وبكين.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا كوليت كريس، قولها خلال مؤتمر بشأن الأرباح أمس الثلاثاء: إن الشركة باعت منتجات مراكز بيانات معتمدة من الجيل “هوبر” بقيمة 2.4 مليار دولار للصين في الربع المنتهي في 25 تشرين الأول، مشيرة إلى عدم وجود خطط حالية بشأن شحنات إضافية.
وأضافت كريس أن توجيهاتنا لا تتضمن أي منتجات معتمدة لمراكز البيانات من الجيل هوبر، مؤكدة عدم شحن منتجات مرخصة لمراكز البيانات من جيل هوبر إلى الصين” في حين لم توضح سبب توقف إنفيديا عن شحن المعالجات أو ما إذا كان هذا التوقف سيكون دائماً.
وتشمل عائلة هوبر المعالج (إتش200)، وهو معالج متطوِّر يستخدم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدِّمة.
وكانت انفيديا أعلنت أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة دائمة جديدة للإشراف على قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، بهدف تعزيز الرقابة على أنشطة الشركة وضمان الامتثال للقوانين التجارية الدولية.
وتشدد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوِّرة، وسط مخاوف من محاولات شركات صينية الالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية للحصول على هذه التقنيات.