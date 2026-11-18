واشنطن-سانا‏

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، إيقاف ‏شحن رقائق الذكاء الاصطناعي من جيل “هوبر” إلى الصين، ما يثير شكوكاً حول ‏مستقبل اتفاقية تراخيص خاصة تم التفاوض عليها بين واشنطن وبكين.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا كوليت كريس، قولها خلال ‏مؤتمر بشأن الأرباح أمس الثلاثاء: إن الشركة باعت منتجات مراكز بيانات معتمدة ‏من الجيل “هوبر” بقيمة 2.4 مليار دولار للصين في الربع المنتهي في 25 تشرين ‏الأول، مشيرة إلى عدم وجود خطط حالية بشأن شحنات إضافية.‏

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وأضافت كريس أن توجيهاتنا لا تتضمن أي منتجات معتمدة لمراكز البيانات من ‏الجيل هوبر، مؤكدة عدم شحن منتجات مرخصة لمراكز البيانات من جيل هوبر إلى ‏الصين” في حين لم توضح سبب توقف إنفيديا عن شحن المعالجات أو ما إذا كان هذا ‏التوقف سيكون دائماً.‏

وتشمل عائلة هوبر المعالج (إتش200)، وهو معالج متطوِّر يستخدم لتدريب وتشغيل ‏نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدِّمة.‏

وكانت انفيديا أعلنت أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة دائمة جديدة للإشراف على قضايا ‏الأمن القومي وضوابط التصدير، بهدف تعزيز الرقابة على أنشطة الشركة وضمان ‏الامتثال للقوانين التجارية الدولية.‏

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وتشدد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي ‏المتطوِّرة، وسط مخاوف من محاولات شركات صينية الالتفاف على ضوابط التصدير ‏الأمريكية للحصول على هذه التقنيات.