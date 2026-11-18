كييف-موسكو-سانا

تواصلت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين لدى الجانبين، بالتزامن مع اعتراض مئات الطائرات المسيّرة وتضرر منشآت حيوية وموانئ.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا سيرهي ليساك قوله: إنّ ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف استهدف مبنى سكنياً بالمقاطعة كما تضررت مؤسسة تعليمية.

وفي خاركيف، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليه سينيهوبوف: إن القصف الروسي استهدف 16بلدة وتجمعاً سكنياً خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، تزامناً مع قصفٍ طال سوقاً في مدينة زلاتوبيل بالمقاطعة، وأوقع 12 جريحاً بينهم طفل.

فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك، أوليكساندر هانجا، إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل، جراء هجمات روسية بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة دنيبرو ومنطقة نيكوبول منذ مساء أمس.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل خسائر بشرية جراء الهجمات الأوكرانية؛ إذ كشف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، نتيجة تواصل القصف الأوكراني على أراضي المقاطعة.

كما أعلن رئيس جمهورية أديغيا جنوب غربي روسيا، مورات كومبيلوف، عن إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على مبنى سكني في بلدة إينيم.

حرب مسيرات متبادلة

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي حيّدت 126 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا لمهاجمة البلاد منذ مساء أمس.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط دفاعها الجوي أسقطت 310 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ضربات روسية تطال المنشآت الحيوية في العمق الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال الساعات الماضية مطارات عسكرية أوكرانية، ومنشآت للطاقة والنقل تخدم الجيش الأوكراني، كما نفذت ضربات ليلية طالت البنية التحتية لميناء “إسماعيل” وسفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء “يوجني” في مقاطعة أوديسا.

من جانبها، كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى انقطاعات جديدة في التيار الكهربائي حتى صباح اليوم الأربعاء، شملت 8 مقاطعات في البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس استهداف جسر القرم، الذي ‏يربط الأراضي الروسية بشبه الجزيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على الضربات ‏الروسية التي طالت البنية التحتية الأوكرانية.‏

وتعكس هذه التطورات تصعيداً مستمراً في الهجمات الجوية بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا، مع تكثيف الطرفين استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف القدرات اللوجستية للطرف الآخر، فيما تتركز الضربات المتبادلة بشكل متزايد على البنية التحتية للطاقة والموانئ الحيوية وخطوط الإمداد، في محاولة للتأثير على الجبهة الداخلية واستنزاف منظومات الدفاع الجوي.