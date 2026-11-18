الرياض-سانا
أدان الأردن، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على الكويت باستخدام الطائرات المسيّرة، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، تضامن المملكة الكامل مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاعتداءات الإيرانية على الكويت، محمّلاً إيران مسؤولية التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.
وقال البديوي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس: إن مواصلة إيران اعتداءاتها تعكس إصرارها على تقويض جهود خفض التصعيد، وتجاهل مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقفها، بما يكفل احترام سيادة الدول ويحفظ الأمن والسلم في المنطقة.
وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت، ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم الأربعاء تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.