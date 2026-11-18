الرياض-سانا‏

أدان الأردن، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على الكويت باستخدام الطائرات ‏المسيّرة، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة ‏أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، تضامن المملكة ‏الكامل مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية ‏سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ‏الاعتداءات الإيرانية على الكويت، محمّلاً إيران مسؤولية التصعيد وتداعياته على أمن ‏المنطقة واستقرارها.‏

وقال البديوي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس: إن مواصلة إيران اعتداءاتها ‏تعكس إصرارها على تقويض جهود خفض التصعيد، وتجاهل مبادئ حسن الجوار ‏وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات ‏فاعلة لوقفها، بما يكفل احترام سيادة الدول ويحفظ الأمن والسلم في المنطقة.‏

وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت، ودعمها الإجراءات التي ‏تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها.‏

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم ‏الأربعاء تصدي ‏دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل ‏المجال الجوي للبلاد‎.‎