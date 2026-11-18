القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ‏منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,710 قتلى و176,131 جريحاً.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 ‏قتلى و15 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول ‌‏2025 إلى 1,658، والجرحى إلى 6,000.‏

وأضافت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل ‏عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وكان فلسطينيان اثنان قتلا وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء عمليات قصف إسرائيلي استهدفت ‏مدينة دير البلح وحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.‏