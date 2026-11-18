القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,710 قتلى و176,131 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 قتلى و15 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,658، والجرحى إلى 6,000.
وأضافت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان فلسطينيان اثنان قتلا وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء عمليات قصف إسرائيلي استهدفت مدينة دير البلح وحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.