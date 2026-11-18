أوتاوا-سانا
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وهيئة دبي للطيران المدني، اليوم الأربعاء، محضراً لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، وتطوير التنسيق بين الناقلات الوطنية المعينة في دولة قطر وإمارة دبي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المحضر وقعه عن الجانب القطري مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني عيسى عبد الله المالكي، وعن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية سعود عبد العزيز كنكزار، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل في مدينة مونتريال الكندية.
وأضافت، أن المحضر يتضمن ترتيبات تتيح للناقلات المعينة ربط شبكاتها وتوسيع الوجهات المتاحة أمام المسافرين، وتسهيل مواصلة رحلاتهم، بما يعزز التعاون بين الجانبين، ويسهم في تطوير الخدمات الجوية وتنشيط حركة السفر.
وفي سياق متصل، وقعت قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع دولة ساموا المستقلة، بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، وتوسيع الربط الجوي بين البلدين.
وتتيح الاتفاقية للناقلات المعينة من كلا البلدين تشغيل عدد غير محدود من الرحلات الأسبوعية لنقل الركاب والشحن الجوي، إلى جانب إبرام ترتيبات للرمز المشترك، بما يسهم في ربط شبكات الناقلات وتوسيع الوجهات المتاحة أمام المسافرين، وتوفير خيارات أوسع للسفر، وتسهيل الوصول إلى وجهات متعددة.
كما توفر الاتفاقية فرصاً تجارية جديدة لشركات الطيران، وتدعم نمو قطاع النقل الجوي في البلدين.