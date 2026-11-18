أوتاوا-سانا‏

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وهيئة دبي للطيران المدني، اليوم ‏الأربعاء، محضراً لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، وتطوير التنسيق بين ‏الناقلات الوطنية المعينة في دولة قطر وإمارة دبي.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المحضر وقعه عن الجانب القطري مدير إدارة ‏النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني عيسى عبد الله المالكي، وعن الجانب ‏الإماراتي المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية سعود عبد العزيز ‏كنكزار، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل في مدينة مونتريال الكندية. ‏

وأضافت، أن المحضر يتضمن ترتيبات تتيح للناقلات المعينة ربط شبكاتها وتوسيع ‏الوجهات المتاحة أمام المسافرين، وتسهيل مواصلة رحلاتهم، بما يعزز التعاون بين ‏الجانبين، ويسهم في تطوير الخدمات الجوية وتنشيط حركة السفر.‏

وفي سياق متصل، وقعت قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع دولة ساموا ‏المستقلة، بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، وتوسيع الربط الجوي بين ‏البلدين.‏

وتتيح الاتفاقية للناقلات المعينة من كلا البلدين تشغيل عدد غير محدود من الرحلات ‏الأسبوعية لنقل الركاب والشحن الجوي، إلى جانب إبرام ترتيبات للرمز المشترك، بما ‏يسهم في ربط شبكات الناقلات وتوسيع الوجهات المتاحة أمام المسافرين، وتوفير ‏خيارات أوسع للسفر، وتسهيل الوصول إلى وجهات متعددة.‏

كما توفر الاتفاقية فرصاً تجارية جديدة لشركات الطيران، وتدعم نمو قطاع النقل ‏الجوي في البلدين.‏