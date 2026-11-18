عمّان-سانا‏

أصيب خمسة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إثر تحطم ‏مروحية عسكرية من طراز «بلاك هوك» خلال تنفيذ تمرين تدريبي.‏

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان: إن المصابين نُقلوا إلى ‏مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج، موضحةً، أن إصابة أحدهم بالغة، فيما ‏وصفت الإصابات الأربع الأخرى بالخفيفة.‏

وأضافت القيادة العامة، أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين، وتعمل على توفير الرعاية ‏الطبية اللازمة لهم، داعيةً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من ‏مصادرها الرسمية.‏

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت في وقت سابق تحطم المروحية خلال تمرين ‏عسكري تدريبي، دون الكشف حينها عن تفاصيل الإصابات.‏