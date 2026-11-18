عمّان-سانا
أصيب خمسة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إثر تحطم مروحية عسكرية من طراز «بلاك هوك» خلال تنفيذ تمرين تدريبي.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان: إن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج، موضحةً، أن إصابة أحدهم بالغة، فيما وصفت الإصابات الأربع الأخرى بالخفيفة.
وأضافت القيادة العامة، أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين، وتعمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، داعيةً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت في وقت سابق تحطم المروحية خلال تمرين عسكري تدريبي، دون الكشف حينها عن تفاصيل الإصابات.