نيويورك-سانا‏

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من مخاطر تراجع المكاسب المحققة ‏في مكافحة الحصبة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، عقب إعلان فقدان الولايات ‏المتحدة والمكسيك وبوليفيا وضعها كدول خالية من المرض.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل قولها: إن ‏اللقاحات المضادة للحصبة أنقذت نحو 59 مليون شخص منذ عام 2000، مشددةً على ‏ضرورة عدم التراجع في مواجهة هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.‏

وأرجعت راسل اتساع فجوات المناعة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، والعوائق التي ‏تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، وانتشار المعلومات المضللة والتردد في ‏تلقي اللقاحات، ما ترك أعداداً كبيرة من الأطفال دون حماية كافية.‏

وجاء الإعلان عن فقدان الدول الثلاث وضعها كدول خالية من الحصبة، أمس ‏الثلاثاء، استناداً إلى تقييم أجرته اللجنة الإقليمية للرصد وإعادة التحقق من القضاء ‏على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، بدعوة من منظمة ‏الصحة للبلدان الأمريكية.‏

ووفقاً لمعايير اللجنة، يُعد انتقال العدوى متوطناً عندما يستمر انتشار النمط الجيني ‏والسلالة نفسيهما من فيروس الحصبة دون انقطاع مدة 12 شهراً أو أكثر داخل البلد ‏الواحد.‏

وسُجلت 5400 إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ ‏عودة ظهور المرض خلال الفترة بين عامي 1989 و1991، فيما بلغ عدد الإصابات ‏في المكسيك 13 ألفاً و800، وفي بوليفيا 100 إصابة.‏

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: إن الدول الثلاث تعمل حالياً على تنفيذ تدابير ‏لتعزيز برامج التطعيم ونظم الرصد والاستجابة لتفشي المرض.‏

تداعيات صحية تتجاوز فقدان التصنيف

وقال مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا: إن فقدان وضع الخلو ‏من الحصبة يتجاوز مجرد خسارة تصنيف في مجال الصحة العامة، إذ يعني استمرار ‏انتشار الفيروس فترة طويلة، ما يعرض الأسر والمجتمعات لخطر الإصابة بأمراض ‏يمكن الوقاية منها، وما قد يترتب عليها من دخول إلى المستشفيات أو حتى الوفاة.‏

وتُعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يمكن لشخص مصاب نقل ‏الفيروس إلى ما يصل إلى 18 شخصاً من غير المحصنين أو الذين لا يمتلكون مناعة ‏ضده، وقد تتسبب الإصابة بارتفاع شديد في درجة الحرارة وطفح جلدي حاد، ‏ومضاعفات خطيرة منها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد تصل إلى الوفاة.‏