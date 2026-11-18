نيويورك-سانا
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من مخاطر تراجع المكاسب المحققة في مكافحة الحصبة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، عقب إعلان فقدان الولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا وضعها كدول خالية من المرض.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل قولها: إن اللقاحات المضادة للحصبة أنقذت نحو 59 مليون شخص منذ عام 2000، مشددةً على ضرورة عدم التراجع في مواجهة هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.
وأرجعت راسل اتساع فجوات المناعة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، وانتشار المعلومات المضللة والتردد في تلقي اللقاحات، ما ترك أعداداً كبيرة من الأطفال دون حماية كافية.
وجاء الإعلان عن فقدان الدول الثلاث وضعها كدول خالية من الحصبة، أمس الثلاثاء، استناداً إلى تقييم أجرته اللجنة الإقليمية للرصد وإعادة التحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، بدعوة من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
ووفقاً لمعايير اللجنة، يُعد انتقال العدوى متوطناً عندما يستمر انتشار النمط الجيني والسلالة نفسيهما من فيروس الحصبة دون انقطاع مدة 12 شهراً أو أكثر داخل البلد الواحد.
وسُجلت 5400 إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ عودة ظهور المرض خلال الفترة بين عامي 1989 و1991، فيما بلغ عدد الإصابات في المكسيك 13 ألفاً و800، وفي بوليفيا 100 إصابة.
وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: إن الدول الثلاث تعمل حالياً على تنفيذ تدابير لتعزيز برامج التطعيم ونظم الرصد والاستجابة لتفشي المرض.
تداعيات صحية تتجاوز فقدان التصنيف
وقال مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا: إن فقدان وضع الخلو من الحصبة يتجاوز مجرد خسارة تصنيف في مجال الصحة العامة، إذ يعني استمرار انتشار الفيروس فترة طويلة، ما يعرض الأسر والمجتمعات لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، وما قد يترتب عليها من دخول إلى المستشفيات أو حتى الوفاة.
وتُعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يمكن لشخص مصاب نقل الفيروس إلى ما يصل إلى 18 شخصاً من غير المحصنين أو الذين لا يمتلكون مناعة ضده، وقد تتسبب الإصابة بارتفاع شديد في درجة الحرارة وطفح جلدي حاد، ومضاعفات خطيرة منها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد تصل إلى الوفاة.