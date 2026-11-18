واشنطن-سانا
حذّر مجلس السلام الذي يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من احتمال انهيار الاتفاق، مؤكداً أن استمراره دون تحقيق نتائج ملموسة لا يمكن أن يدوم إلى أجل غير مسمى.
وقال المجلس في تقريره السنوي الأول المقدم إلى مجلس الأمن الدولي: إن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يغلق الباب أمام استئنافه، في ظل استمرار تعثر تنفيذ بنوده وتأخر ترتيبات إدارة القطاع، داعياً إلى تسريع صرف التعهدات المالية المخصصة لدعم الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأعرب المجلس عن أسفه لعدم سماح إسرائيل للهيئة الإدارية المدنية التكنوقراطية التي أنشأها لإدارة القطاع مؤقتاً بتولي مهامها حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في تأخير نشر قوة الاستقرار الدولية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك لتسهيل دخول الهيئة الإدارية وممارسة مهامها في أنحاء غزة دون عوائق، وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية وفق النطاق المتفق عليه، إلى جانب ضمان تشغيل معبر رفح بانتظام.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول 2025، بوساطة مصرية وأمريكية وقطرية وتركية، ونصّ على وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لبدء ترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعماره، في حين تم الإعلان عن تأسيس مجلس السلام في كانون الثاني عام 2026 بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.