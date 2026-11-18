واشنطن-سانا‏

حذّر مجلس السلام الذي يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق ‏النار في قطاع غزة من احتمال انهيار الاتفاق، مؤكداً أن ‏استمراره دون تحقيق نتائج ملموسة لا يمكن أن يدوم إلى أجل ‏غير مسمى.‏

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وقال المجلس في تقريره السنوي الأول المقدم إلى مجلس الأمن ‏الدولي: إن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يغلق الباب ‏أمام استئنافه، في ظل استمرار تعثر تنفيذ بنوده وتأخر ترتيبات ‏إدارة القطاع، داعياً إلى تسريع صرف التعهدات المالية ‏المخصصة لدعم الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.‏

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وأعرب المجلس عن أسفه لعدم سماح إسرائيل للهيئة الإدارية ‏المدنية التكنوقراطية التي أنشأها لإدارة القطاع مؤقتاً بتولي ‏مهامها حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في تأخير نشر قوة ‏الاستقرار الدولية.‏

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وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك لتسهيل دخول الهيئة ‏الإدارية وممارسة مهامها في أنحاء غزة دون عوائق، وضمان ‏التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية وفق ‏النطاق المتفق عليه، إلى جانب ضمان تشغيل معبر رفح ‏بانتظام.‏

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يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ ‏في الـ 10 من تشرين الأول 2025، بوساطة مصرية وأمريكية ‏وقطرية وتركية، ونصّ على وقف الحرب وتبادل الأسرى ‏وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لبدء ترتيبات إدارة القطاع ‏وإعادة إعماره، في حين تم الإعلان عن تأسيس مجلس السلام في ‏كانون الثاني عام 2026 بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب.‏