نيويورك-سانا

حذّرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة خارج إطار الدول، مؤكدةً أن امتلاك ميليشيا الحوثي ترسانة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي ومنظومة الأمن الجماعي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن نائب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، قوله في بيان الحكومة اليمنية أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط: “إن تنامي قدرات الجماعات المسلحة من غير الدول والتقنيات العسكرية المتطورة يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي، وخصوصاً في ظل امتلاك بعضها صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بإمكانية حصولها على أسلحة كيميائية أو مواد سامة أو تطوير قدرات لاستخدامها”.

وأشار في هذا السياق إلى أن ميليشيا الحوثي تمثل نموذجاً واضحاً وخطيراً لهذا التهديد، بعد تمكنها، بدعم عسكري وتقني ومالي من إيران، من تطوير وامتلاك ترسانة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، واستخدامها في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف: “إن خطورة هذه القدرات لا تقتصر على استخدامها في الصراعات الداخلية والإقليمية، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد منظومة الأمن الجماعي ونظام عدم الانتشار، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى هذه الميليشيات، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح، فضلاً عن المخاوف من احتمال حصولها على مواد سامة أو كيميائية”.

وحمل الشرعبي، الدول التي تقدم الدعم لهذه الجماعات أو تسهم في نقل الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليها مسؤولية تفاقم هذه المخاطر، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة والمواد المرتبطة بها إلى الجماعات المسلحة من غير الدول، بما فيها ميليشيا الحوثي، وتفعيل آليات التحقق والرقابة والمساءلة، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت أمس ‏ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق ‏المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، ‏خلال الساعات الـ(72) ‏الماضية، بالتزامن مع إطلاق ‏نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة ‌‏بالسكان.‏