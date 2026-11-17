إسلام أباد–سانا

أعرب مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) اليوم الثلاثاء، عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودولة قطر، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة لإنهاء للحرب في المنطقة.

وجاء ذلك بحسب، وكالة الأنباء الباكستانية، في البيان الختامي المشترك للاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء المنظمة، الذي عقد في إسلام أباد في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.

وأشاد وزراء خارجية المنظمة في بيانه بالدور الدبلوماسي الذي تضطلع به باكستان وجهودها الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة، مثمناً محادثات السلام التي استضافتها إسلام أباد بين الولايات المتحدة وايران ومذكرة التفاهم المنبثقة عنها، فضلاً عن مشاركة باكستان في المفاوضات اللاحقة التي عقدت في بورغنشتوك بسويسرا.

كما أشادوا بدور قطر بوصفها وسيطاً موثوقاً في الدبلوماسية الدولية، ولا سيما جهودها خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزراء خارجية المنظمة أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز الثقة المتبادلة والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، داعين إلى مواصلة التعاون في إطار المنظمة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

دعم الأوضاع الإنسانية في غزة

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، عقب الفيضانات التي شهدتها منطقة دير البلح والمناطق المجاورة في السادس من تشرين الثاني الجاري، ومع حلول فصل الشتاء، مشددين على ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والأدوية والوقود ومعدات التدفئة والخيام والملاجئ والأغطية والملابس الشتوية.

ودعا وزراء خارجية المنظمة إلى الوقف الفوري لسياسات التهجير القسري والحرمان المتعمد من الغذاء، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في تشرين الأول 2025.

وأكدوا التزام الدول الأعضاء بمواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون متعدد الأطراف، بما يحقق أهداف المنظمة في ترسيخ التكامل الإقليمي ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

وأشار الوزراء في بيانهم الختامي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وتوسيع مشاركتها في التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية، مؤكداً ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل والربط الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، وتسريع التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمية.

كما أكدوا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتصحر وشح المياه، وتطوير استخدام التقنيات الموفرة للطاقة والموارد، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة وتعزيز الترابط بين أسواق الطاقة الإقليمية.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985 وتضم حالياً 10 دول من بينها باكستان وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان، وتركز على تسهيل التبادل التجاري بين دولها وتطوير شبكات النقل والاتصالات، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة.