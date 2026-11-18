

القاهرة-سانا



أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم الثلاثاء، تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وذكرت الجامعة في بيان على منصة إكس، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.



وجدد البيان التأكيد على تضامن الجامعة العربية الكامل مع البحرين، ودعمها لما تتخذه من إجراءات وتدابير، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومشيراً إلى أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وطالب البيان بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وامتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ القرار، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.



وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.