نيويورك-سانا



جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن بما في ذلك محافظة تعز.



ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن حق، قوله في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الأوضاع على أرض الواقع تزيد خطر انتشار الأمراض، بما في ذلك محدودية جمع النفايات الصلبة والوصول إلى مياه الشرب الآمنة، مشدداً على أهمية استمرار تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، ودعم فرق الاستجابة المحلية للوصول إلى المحتاجين في اليمن.



ولفت إلى أن إغلاق الطرق يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن التقارير تفيد بانخفاض حركة الشاحنات إلى تعز بنسبة 80%، وارتفاع تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150%، واستغراق الرحلات بين المدينتين 26 ساعة بدلاً من 3 ساعات.



من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع المتعلقة بالصحة والماء والصرف الصحي في مدينة تعز، في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول الإنساني.



وتعيش محافظة تعز حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي، أدى إلى إغلاق طرق ‏رئيسة وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم ‏الأوضاع الإنسانية، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في 15 تشرين ‏الثاني الجاري، حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية ‏الأساسية، محذرة من تهديد نقص الوقود والأكسجين والأدوية في استمرار عمل ‌‏12 مستشفى رئيساً.‏