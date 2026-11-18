الكويت-سانا



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الثلاثاء، تصدي قواته لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.



وأعلنت رئاسة الأركان في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي تسمع نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



وطلب البيان من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.