الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الوزير القطري أكد دعم بلاده لجميع الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق سلاماً دائماً في المنطقة.



كما استعرض الجانبان العلاقات الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وكانت الخارجية القطرية أكدت في وقت سابق اليوم مواصلة جهود الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ‏المعنية بالملف الإيراني، داعيةً إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، لما يشكله من تهديد ‏لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي وفرص التوصل إلى اتفاق.‏