كانبيرا-سانا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع كيانات، لتورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات شملت دانييلا فايس، التي تُعد من أبرز المؤسسين لحركة الاستيطان الإسرائيلية، ومنظمة «نحالا» الاستيطانية التي تتزعمها، كما تستهدف أيضاً أشخاصاً وشركات تعمل في مجال بناء المستوطنات وهدم المنشآت في الضفة الغربية، بينهم إيلاف ليبي وإيتامار يهودا ليفي، إضافة إلى شركة «إيال هاري يهودا»، وجمعية «أمانة» الاستيطانية ومنظمة «هاشومير يوش».

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة الأسترالية ( ABC): إن هذه الخطوة تأتي رداً على التوسع الاستيطاني السريع وعنف المستوطنين، بما في ذلك عمليات الهدم والتهجير في منطقة «E1» شرقي القدس، محذرةً من أن هذه الممارسات تقوّض فرص تحقيق حل الدولتين.

وأفادت بأن الخطوة تأتي أيضاً في إطار جهود أستراليا، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، للحد من التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مؤكدةً أنَّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنَّ التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، مجددةً التزام بلادها بحل الدولتين.

وتشمل الإجراءات حظر دخول الأفراد المستهدفين إلى أستراليا، وتجميد أي أصول لهم، كما تجرّم التعامل معهم أو مع الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، مع فرض غرامات وعقوبات بالسجن على المخالفين.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت بوقت سابق اليوم، فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة “تساف 9” التي تتهمها بتنظيم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.