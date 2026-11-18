بغداد-سانا

شددت الحكومة العراقية إجراءاتها لمكافحة تهريب النفط وفرض سلطة الدولة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية لملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، فيما كشفت لجنة تحقيق نيابية عن أدلة مصورة ووثائق تشير إلى استخدام عشرات الصهاريج في نقل النفط المهرب، مؤكدة عزمها توسيع تحقيقاتها لتشمل محافظات أخرى.

ملاحقة الخارجين عن القانون

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف، استمرار ملاحقة الفاسدين قانونياً، ومحاسبة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان: إن الزيدي شدد على أن الحكومة لن تسمح بالعبث بأمن العراقيين أو الاستيلاء على مقدرات البلاد وثرواتها.

أدلة على التهريب

في ملف جرف الصخر، أعلنت لجنة التحقيق النيابية تحديد نقاط مرتبطة بعمليات تهريب النفط في المنطقة، بعد زيارة ميدانية أجرتها إحدى لجانها الفرعية، فيما كشفت عن وثائق وصور ومقاطع مصورة ولقطات التقطتها طائرات مسيرة تثبت وجود عمليات تهريب.

وقال أعضاء في اللجنة، وفق “واع”: إن كاميرات المراقبة رصدت استخدام نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، في عمليات التهريب، موضحين أن اللجنة حصلت على تقارير ومعلومات من وزارة النفط والجهات الأمنية والاستخبارية، وتعتزم إجراء زيارات ميدانية إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى، قبل إعداد تقرير نهائي ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب.

فرض سلطة الدولة

كان رئيس الوزراء العراقي وجه، أمس الإثنين، القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر، مع تحديد مهلة لخروج ميليشيا كتائب حزب الله من المنطقة، لتتولى القوات الأمنية الرسمية مسؤولية إدارتها، وذلك عقب تقارير استخبارية تحدثت عن تلاعب بأنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج، في إطار التحقيق بشبهات تهريب النفط وحماية المال العام.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمها الإجراءات الحكومية الرامية إلى مسك الأرض واستبدال القوة الماسكة للمنطقة، مشددة على ضرورة خضوع جميع التشكيلات المسلحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتغليب حماية أرواح العراقيين ومنع إراقة الدماء.

وتُعد منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، من المناطق التي ظل ملف ‏إدارتها الأمنية موضع اهتمام حكومي خلال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ الحكومة مؤخراً متابعة شبهات تهريب النفط فيها ووضع حد لها. ‏