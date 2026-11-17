واشنطن-سانا

تعرضت شبكة اتصالات بالغة السرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لتبادل المعلومات المصنفة داخل الوكالة لعطل تقني، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسباب توقف الشبكة ومدى تأثيره في عمليات إحدى أبرز المؤسسات الاستخباراتية في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الشبكة المعروفة باسم “NSA Net”، التي يعتمد عليها موظفو الوكالة لتبادل المعلومات السرية داخلياً، توقفت عن العمل، دون اتضاح الأسباب التي أدت إلى تعطلها.

لا مؤشرات إلى هجوم إلكتروني

أكدت المصادر أنه لا توجد حتى الآن أدلة تشير إلى أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني، فيما تواصل الوكالة العمل على تحديد نطاق المشكلة وتقييم تأثيرها في أنظمة الاتصالات الداخلية.

ولم تتضح بعد المدة التي استمر خلالها الانقطاع، أو الموعد المتوقع لاستعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي.

إجراءات استثنائية

حسب تقرير “سي إن إن”، اتخذت وكالة الأمن القومي إجراءات لتنظيم حضور موظفيها على فترات متباعدة، بالتزامن مع جهود فرقها التقنية لتحديد حجم العطل ومعالجته، ولم تصدر الوكالة تعليقاً رسمياً فور نشر التقرير.

مخاوف على العمليات الاستخبارية

وتُعد وكالة الأمن القومي الأمريكية من أبرز المؤسسات المسؤولة عن جمع وتحليل استخبارات الإشارات والاتصالات الأجنبية، إلى جانب حماية أنظمة المعلومات والاتصالات المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

ولم يتضح ما إذا كان تعطل شبكة الاتصالات الداخلية قد أثر في عمليات جمع المعلومات الاستخبارية أو المهام السيبرانية التي تنفذها الوكالة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وشملت أنظمة تابعة لشركات طيران ومؤسسات مصرفية وخدمات تقنية، إضافة إلى اضطرابات في شبكة اتصالات إدارة الحركة الجوية الأمريكية.

ولم تعلن السلطات الأمريكية وجود أي ارتباط بين هذه الحوادث، كما لم تظهر أدلة مؤكدة على أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية منسقة.