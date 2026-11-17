موسكو-سانا

لقي 17 شخصاً مصرعهم اليوم الثلاثاء في تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز “إن 12” في منطقة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن حاكم المنطقة إيليا سيريديوك قوله: إن الحادث وقع قرب قرية ياجونوفو دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتُعد طائرة إن-12 من طائرات النقل العسكري سوفييتية الصنع، وقد دخلت الخدمة منذ ستينيات القرن الماضي، واستخدمت على نطاق واسع في نقل الأفراد والمعدات والإمدادات العسكرية.

وكان 29 شخصاً لقوا مصرعهم، في 31 آذار الماضي جراء تحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق شبه جزيرة القرم.