أنقرة-سانا
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء دعمه مبادرة أطلقتها تركيا في إطار رئاستها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31″، تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزير المناخ والطاقة والبيئة الأيرلندي دارا أوبراين، قوله خلال مؤتمر صحفي نظمته المفوضية الأوروبية على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة أنطاليا التركية: إن الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة يمثل ركيزة أساسية للتحول في قطاع الطاقة.
وأضاف: “يسرني أن أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لهدف رئاسة كوب 31 المتمثل في رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035”.
وحذر من أن العالم يتجه نحو تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، داعياً إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة.
بدوره أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والحياد الكربوني فوبكه هوكسترا أن التحول نحو الطاقة النظيفة يعزز كفاءة استخدام الطاقة والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الاتحاد بمواصلة دعم التمويل المناخي للدول الأكثر تضرراً.
وفي 9 تشرين الثاني الجاري، انطلقت بمدينة أنطاليا أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، ويستمر حتى الـ 20 من الشهر ذاته.