أنقرة-سانا‏

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء دعمه مبادرة أطلقتها تركيا في إطار رئاستها ‏مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31″، تستهدف رفع حصة الكهرباء في ‏الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير المناخ والطاقة والبيئة الأيرلندي دارا أوبراين، قوله ‏خلال مؤتمر صحفي نظمته المفوضية الأوروبية على هامش أعمال المؤتمر المنعقد ‏بمدينة أنطاليا التركية: إن الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة ‏يمثل ركيزة أساسية للتحول في قطاع الطاقة.‏

وأضاف: “يسرني أن أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لهدف رئاسة كوب 31 المتمثل في ‏رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035”.‏

وحذر من أن العالم يتجه نحو تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، ‏داعياً إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة.‏

بدوره أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والحياد الكربوني فوبكه هوكسترا أن التحول ‏نحو الطاقة النظيفة يعزز كفاءة استخدام الطاقة والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى التزام ‏الاتحاد بمواصلة دعم التمويل المناخي للدول الأكثر تضرراً.‏

وفي 9 تشرين الثاني الجاري، انطلقت بمدينة أنطاليا أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير ‏المناخ (‏COP31‌‏)، ويستمر حتى الـ 20 من الشهر ذاته.‏