لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن حادث أمني بحري وقع جنوب غرب مدينة المكلا في اليمن.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر منصة “اكس” أن مجموعة مسلحة حاولت الصعود بصورة غير قانونية إلى متن سفينة شحن، بعد اقتراب زورق صغير منها على متنه أشخاص مسلحون وسلالم مخصصة للصعود إلى السفن.
وبينت الهيئة، أن فريق الأمن المسلح على متن السفينة أطلق طلقة تحذيرية باتجاه الزورق، ما أجبره على تغيير مساره والابتعاد عن السفينة والعودة باتجاه السفينة الأم.
ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مصير طاقم ناقلة تعرضت لهجومين أثناء عبورها مضيق هرمز لا يزال مجهولاً، بعدما تسببت الضربة الثانية على بعد 7 أميال بحرية، شمالي مدينة خصب في سلطنة عمان، باندلاع حريق على متنها.