لندن-سانا ‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الثلاثاء، تلقيها ‏بلاغاً عن حادث أمني بحري وقع جنوب غرب مدينة المكلا في اليمن.‏

وأوضحت الهيئة في بيان عبر منصة “اكس” أن مجموعة مسلحة حاولت الصعود ‏بصورة غير قانونية إلى متن سفينة شحن، بعد اقتراب زورق صغير منها على متنه ‏أشخاص مسلحون وسلالم مخصصة للصعود إلى السفن.‏

وبينت الهيئة، أن فريق الأمن المسلح على متن السفينة أطلق طلقة تحذيرية ‏باتجاه الزورق، ما أجبره على تغيير مساره والابتعاد عن السفينة والعودة باتجاه السفينة ‏الأم.‏

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة الأمنية، ‏والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ‏تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مصير ‏طاقم ناقلة تعرضت لهجومين أثناء عبورها مضيق هرمز لا يزال مجهولاً، بعدما ‏تسببت الضربة الثانية على بعد 7 أميال بحرية، شمالي مدينة خصب في سلطنة ‏عمان، باندلاع حريق على متنها.‏