عدن-سانا
وثّقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية 3334 انتهاكاً ارتكبته ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب وحتى 15 تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن وزير حقوق الإنسان مشدل عمر قوله في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زُجّ بهم في جبهات القتال.
وأضاف عمر: إن الانتهاكات شملت استهداف 412 عيناً مدنية، و93 منشأة تعليمية، وتسجيل 517 انتهاكاً بحق القطاع الصحي، فضلاً عن استهداف 19 مسجداً، وتوثيق 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري تسبب بنزوح أكثر من 347 ألف شخص.
وفيما يتعلق بحصار تعز، أوضح الوزير أن القيود المفروضة على وصول المساعدات عرضت نحو 2.5 مليون شخص للخطر، ومنعت وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، وأسهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، وخروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة.
من جانبها، دعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس إلى تعزيز الجهود الحكومية والدولية لحماية حقوق المرأة اليمنية من الانتهاكات، ولا سيما في تعز، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية في هذا المجال.