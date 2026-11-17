عدن-سانا‏

وثّقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية 3334 انتهاكاً ارتكبته ميليشيا الحوثي بحق المدنيين ‏والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب ‏وحتى 15 تشرين الثاني الجاري.‏

ونقلت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن وزير حقوق الإنسان مشدل عمر قوله في ‏مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة ‌‏1255 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي ‏وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زُجّ بهم في جبهات القتال.‏

وأضاف عمر: إن الانتهاكات شملت استهداف 412 عيناً مدنية، و93 منشأة تعليمية، ‏وتسجيل 517 انتهاكاً بحق القطاع الصحي، فضلاً عن استهداف 19 مسجداً، ‏وتوثيق 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري تسبب بنزوح أكثر من 347 ألف شخص.‏

وفيما يتعلق بحصار تعز، أوضح الوزير أن القيود المفروضة على وصول المساعدات ‏عرضت نحو 2.5 مليون شخص للخطر، ومنعت وصول 2450 طناً من المساعدات ‏الغذائية إلى المدينة، وأسهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، وخروج 186 ‏مرفقاً صحياً عن الخدمة.‏

من جانبها، دعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس إلى تعزيز الجهود الحكومية ‏والدولية لحماية حقوق المرأة اليمنية من الانتهاكات، ولا سيما في تعز، مؤكدة أهمية ‏التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية في هذا المجال.‏