المنامة-سانا
أدانت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها.
وأكدت الوزارة في بيان على منصة “إكس” أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وشددت الوزارة على احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بصورة فردية أو جماعية، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك التي تعتبر الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق مع الحلفاء والشركاء.
ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن التهديدات التي تطال حركة الملاحة البحرية والجوية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
كما طالبت بمساءلة إيران عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الأضرار، بما في ذلك التعويض، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.