المنامة-سانا‏

أدانت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مطالبةً ‏مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها.‏

وأكدت الوزارة في بيان على منصة “إكس” أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً ‏لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ‏فضلاً عن مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ‏وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.‏

وشددت الوزارة على احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون ‏سيادتها وحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في ‏الدفاع عن النفس، بصورة فردية أو جماعية، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم ‏المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك التي تعتبر الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على ‏جميع الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق مع الحلفاء والشركاء.‏

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ‏لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة ‏الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن التهديدات التي تطال حركة الملاحة ‏البحرية والجوية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.‏

كما طالبت بمساءلة إيران عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الأضرار، بما في ذلك ‏التعويض، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 ‏وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في صون السلم والأمن ‏الإقليميين والدوليين.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات ‏الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق ‏أهدافها.‏