أنقرة-سانا‏

أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون أن تركيا ‏تواصل تعزيز دورها كحليف في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مستندة إلى قدرات ‏جيشها المتطورة وتقدم صناعاتها الدفاعية.‏

ونقلت وكالة “الأناضول” عن غورغون قوله في تصريحات للصحفيين بعد افتتاح ‏فعالية “ناتو إيدج 2026” في ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الثلاثاء: إن الفعالية تُنظم ‏للمرة الثالثة بالتنسيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وهيئة الصناعات الدفاعية ‏التركية، وتهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين شركات التكنولوجيا ‏والصناعات الدفاعية في دول الحلف.‏

وأوضح أن الفعالية تستمر 3 أيام بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من الدول ‏الأعضاء، إلى جانب 300 شركة تعرض منتجاتها وتقنياتها في المعرض المصاحب، ‏لافتاً إلى أنها تشكل منصة لتطوير الشراكات وتنسيق الجهود في المجالات التكنولوجية ‏والدفاعية.‏

وأشار غورغون إلى أن تركيا تسعى إلى تعريف حلفائها بإمكانات أكثر من 4 آلاف ‏شركة محلية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، وقدرتها على تلبية احتياجات دول ‏الحلف، سواء من خلال العمل متعاقدةً مع الشركات الكبرى أو المشاركة في تطوير ‏حلول وتقنيات دفاعية مشتركة.‏

ولفت إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت 10.1 مليارات دولار خلال ‏العام الماضي، وذهب جزء كبير منها إلى دول أعضاء في حلف الناتو والاتحاد ‏الأوروبي، مؤكداً أن توسيع التعاون يتيح للحلفاء الاستفادة من القدرات الإنتاجية ‏والتكنولوجية التركية.‏

وتشكل القدرات العسكرية لتركيا وموقعها الجغرافي وصناعاتها الدفاعية أحد محاور ‏دورها ضمن المنظومة الأمنية لحلف “الناتو”، فيما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في ‏تعاونها الصناعي والعسكري مع عدد من الدول الأعضاء، ولا سيما في مجالات ‏الإنتاج والتصدير الدفاعي.‏