أنقرة-سانا
أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون أن تركيا تواصل تعزيز دورها كحليف في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مستندة إلى قدرات جيشها المتطورة وتقدم صناعاتها الدفاعية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن غورغون قوله في تصريحات للصحفيين بعد افتتاح فعالية “ناتو إيدج 2026” في ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الثلاثاء: إن الفعالية تُنظم للمرة الثالثة بالتنسيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وتهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين شركات التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في دول الحلف.
وأوضح أن الفعالية تستمر 3 أيام بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من الدول الأعضاء، إلى جانب 300 شركة تعرض منتجاتها وتقنياتها في المعرض المصاحب، لافتاً إلى أنها تشكل منصة لتطوير الشراكات وتنسيق الجهود في المجالات التكنولوجية والدفاعية.
وأشار غورغون إلى أن تركيا تسعى إلى تعريف حلفائها بإمكانات أكثر من 4 آلاف شركة محلية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، وقدرتها على تلبية احتياجات دول الحلف، سواء من خلال العمل متعاقدةً مع الشركات الكبرى أو المشاركة في تطوير حلول وتقنيات دفاعية مشتركة.
ولفت إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت 10.1 مليارات دولار خلال العام الماضي، وذهب جزء كبير منها إلى دول أعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن توسيع التعاون يتيح للحلفاء الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية التركية.
وتشكل القدرات العسكرية لتركيا وموقعها الجغرافي وصناعاتها الدفاعية أحد محاور دورها ضمن المنظومة الأمنية لحلف “الناتو”، فيما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في تعاونها الصناعي والعسكري مع عدد من الدول الأعضاء، ولا سيما في مجالات الإنتاج والتصدير الدفاعي.