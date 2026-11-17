بكين-سانا
تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية في 19 تشرين الثاني الجاري، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث، وسط ملفات دولية شديدة التعقيد وتباينات واضحة في أولويات كل طرف وحساباته الاستراتيجية، ومخاوف لدى دول غير مشاركة من أن تطول أي تفاهمات محتملة مصالحها الأمنية والسياسية من دون حضورها.
ويُعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قنوات اتصال بين القوى الكبرى لإدارة الخلافات وتجنب اتساع نطاق التوترات الدولية.
ولم تعلن بكين حتى الآن جدول أعمال تفصيلياً للمحادثات، مكتفية بالإشارة إلى أن القادة سيتبادلون وجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في علاقات القوى الكبرى، وفق وزارة الخارجية الصينية.
حسابات متباينة وملفات شائكة
وتكتسب القمة أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف أولويات الأطراف المشاركة إزاء عدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها الأسلحة النووية والحربان في أوكرانيا وإيران، إذ يسعى ترامب إلى إحراز تقدم في ملف الحد من الأسلحة النووية وإشراك الصين في ترتيبات جديدة للرقابة على التسلح، فيما ترى بكين أن ترسانتها النووية لا تزال أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وتتمسك بضرورة أن تتحمل الدولتان الأكبر نووياً مسؤولية أكبر في خفض أسلحتهما قبل مطالبة الصين بالانخراط في مفاوضات ثلاثية.
ووفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ إجمالي المخزون النووي العالمي نحو 12187 رأساً في كانون الثاني 2026، منها 5420 لدى روسيا و5042 لدى الولايات المتحدة و620 لدى الصين، ما يوضح حجم الفجوة بين ترسانات الدول الثلاث، ويشكل أحد أبرز التحديات أمام أي تفاهم نووي محتمل.
وتزداد أهمية هذا الملف بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” بين واشنطن وموسكو في شباط الماضي، والتي وضعت قيوداً على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى البلدين، ما أعاد المخاوف من تراجع منظومة الرقابة على التسلح، في وقت تتواصل فيه برامج تحديث الترسانات النووية وتطوير وسائل إيصالها.
في المقابل، تحمل موسكو أجندة مختلفة، إذ تسعى إلى تعزيز موقعها في أي نقاش دولي بشأن الأمن والاستقرار، وإبقاء الحرب مع أوكرانيا حاضرة في اتصالاتها مع واشنطن. وكان مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أشار إلى أهمية اللقاء، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن التحضيرات تشمل بحث إصدار بيان مشترك، إلى جانب ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب.
كما اتسع نطاق الملفات المحتملة بعد إعلان ترامب عزمه بحث الحربين في أوكرانيا وإيران مع الرئيسين الصيني والروسي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والتجارية، رغم ما نقلته تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين بشأن احتمال عدم طرح الملف الأوكراني في المحادثات الثلاثية، في ظل وجود مسارات تفاوضية منفصلة بشأنه.
أما بكين، فتواجه بدورها حسابات دقيقة، إذ تسعى إلى تعزيز صورتها كقوة دولية قادرة على الإسهام في معالجة الأزمات، والحفاظ على قنوات التواصل مع واشنطن وموسكو، من دون الانخراط في ترتيبات قد تفرض عليها التزامات استراتيجية لا تتوافق مع مصالحها، ولا سيما في الملف النووي أو الحرب الأوكرانية.
مخاوف الغائبين وحدود التفاهم
وأثارت القمة تساؤلات بشأن انعكاساتها على الدول غير المشاركة، في ظل مخاوف من أن تتناول القوى الكبرى قضايا تمس أمن دول أخرى ومصالحها من دون حضورها، ولا سيما أوكرانيا وتايوان ودول شرق آسيا.
وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حذر من تحول اللقاء إلى صيغة جديدة من مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا لبحث ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كما أعربت كوريا الجنوبية عن رفضها أن تتحول القمة إلى “يالطا جديدة”، مؤكدة ضرورة عدم اتخاذ قرارات تمس مصالحها المتعلقة بأمن شبه الجزيرة الكورية في غيابها.
وفي المقابل، رفض الكرملين المقارنة بمؤتمر يالطا، معتبراً أن الظروف الدولية الراهنة مختلفة، وأن موسكو وبكين لا تسعيان إلى تقرير مصائر الدول الأخرى.
ويعود التشبيه بمؤتمر يالطا إلى الاجتماع الذي عقد في شباط عام 1945، وجمع قادة أمريكا فرانكلين روزفلت والاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين وبريطانيا ونستون تشرشل، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما فيها مستقبل أوروبا ومناطق النفوذ السياسي والعسكري للقوى الكبرى.
وقد أثارت التفاهمات التي خرج بها المؤتمر لاحقاً مخاوف من أن تقرر الدول الكبرى مصير دول أخرى من دون مشاركتها، وهو ما يفسر القلق من تكرار سيناريو مماثل في قمة شينزن، ولا سيما بالنسبة إلى أوكرانيا والدول الآسيوية المعنية بأمنها ومصالحها.
وترى تحليلات إعلامية أن المقارنة التاريخية لا تعكس بصورة كاملة طبيعة العلاقات الدولية الحالية، في ظل اختلاف موازين القوى وتشابك الاقتصادات وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعدد مراكز التأثير الدولي وصعوبة اختزال القضايا العالمية في تفاهمات تعقدها ثلاث دول، مهما بلغ ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن خبراء ومسؤولين أن التباين في أولويات القادة الثلاثة، ولا سيما في الملفين النووي والأوكراني، يجعل التوصل إلى اتفاقات كبرى خلال اللقاء أمراً غير مرجح، رغم أهميته في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.
وبذلك، تبرز أهمية قمة شينزن بوصفها اختباراً لإمكان إدارة التنافس بين القوى الكبرى عبر الحوار المباشر، ومدى استعدادها للتعامل مع الملفات الدولية الحساسة من دون تحويل الخلافات القائمة إلى مواجهات أوسع، في وقت لا تزال فيه المصالح المتعارضة تحد من فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة.