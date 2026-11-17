بكين-سانا‏

تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية في 19 تشرين الثاني الجاري، حيث يلتقي ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين ‏بينغ، في أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث، وسط ملفات دولية شديدة التعقيد ‏وتباينات واضحة في أولويات كل طرف وحساباته الاستراتيجية، ومخاوف لدى دول ‏غير مشاركة من أن تطول أي تفاهمات محتملة مصالحها الأمنية والسياسية من دون ‏حضورها.‏

ويُعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ‌‏(أبيك)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قنوات اتصال بين القوى الكبرى لإدارة ‏الخلافات وتجنب اتساع نطاق التوترات الدولية. ‏

ولم تعلن بكين حتى الآن جدول أعمال تفصيلياً للمحادثات، مكتفية بالإشارة إلى أن ‏القادة سيتبادلون وجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار ‏الاستراتيجي في علاقات القوى الكبرى، وفق وزارة الخارجية الصينية.‏

حسابات متباينة وملفات شائكة

وتكتسب القمة أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف أولويات الأطراف المشاركة إزاء ‏عدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها الأسلحة النووية والحربان في أوكرانيا وإيران، ‏إذ يسعى ترامب إلى إحراز تقدم في ملف الحد من الأسلحة النووية وإشراك الصين في ‏ترتيبات جديدة للرقابة على التسلح، فيما ترى بكين أن ترسانتها النووية لا تزال أصغر ‏بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وتتمسك بضرورة أن تتحمل الدولتان الأكبر ‏نووياً مسؤولية أكبر في خفض أسلحتهما قبل مطالبة الصين بالانخراط في مفاوضات ‏ثلاثية.‏

ووفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (‏SIPRI‏)، بلغ إجمالي المخزون ‏النووي العالمي نحو 12187 رأساً في كانون الثاني 2026، منها 5420 لدى روسيا ‏و5042 لدى الولايات المتحدة و620 لدى الصين، ما يوضح حجم الفجوة بين ‏ترسانات الدول الثلاث، ويشكل أحد أبرز التحديات أمام أي تفاهم نووي محتمل.‏

وتزداد أهمية هذا الملف بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” بين واشنطن وموسكو في ‏شباط الماضي، والتي وضعت قيوداً على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى ‏البلدين، ما أعاد المخاوف من تراجع منظومة الرقابة على التسلح، في وقت تتواصل ‏فيه برامج تحديث الترسانات النووية وتطوير وسائل إيصالها.‏

في المقابل، تحمل موسكو أجندة مختلفة، إذ تسعى إلى تعزيز موقعها في أي نقاش ‏دولي بشأن الأمن والاستقرار، وإبقاء الحرب مع أوكرانيا حاضرة في اتصالاتها مع ‏واشنطن. وكان مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أشار إلى ‏أهمية اللقاء، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن التحضيرات تشمل ‏بحث إصدار بيان مشترك، إلى جانب ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب.‏

كما اتسع نطاق الملفات المحتملة بعد إعلان ترامب عزمه بحث الحربين في أوكرانيا ‏وإيران مع الرئيسين الصيني والروسي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والتجارية، ‏رغم ما نقلته تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين بشأن احتمال عدم طرح الملف ‏الأوكراني في المحادثات الثلاثية، في ظل وجود مسارات تفاوضية منفصلة بشأنه.‏

أما بكين، فتواجه بدورها حسابات دقيقة، إذ تسعى إلى تعزيز صورتها كقوة دولية ‏قادرة على الإسهام في معالجة الأزمات، والحفاظ على قنوات التواصل مع واشنطن ‏وموسكو، من دون الانخراط في ترتيبات قد تفرض عليها التزامات استراتيجية لا ‏تتوافق مع مصالحها، ولا سيما في الملف النووي أو الحرب الأوكرانية.‏

مخاوف الغائبين وحدود التفاهم

وأثارت القمة تساؤلات بشأن انعكاساتها على الدول غير المشاركة، في ظل مخاوف ‏من أن تتناول القوى الكبرى قضايا تمس أمن دول أخرى ومصالحها من دون ‏حضورها، ولا سيما أوكرانيا وتايوان ودول شرق آسيا. ‏

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حذر من تحول اللقاء إلى صيغة ‏جديدة من مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد ‏السوفييتي وبريطانيا لبحث ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.‏

كما أعربت كوريا الجنوبية عن رفضها أن تتحول القمة إلى “يالطا جديدة”، مؤكدة ‏ضرورة عدم اتخاذ قرارات تمس مصالحها المتعلقة بأمن شبه الجزيرة الكورية في ‏غيابها. ‏

وفي المقابل، رفض الكرملين المقارنة بمؤتمر يالطا، معتبراً أن الظروف الدولية ‏الراهنة مختلفة، وأن موسكو وبكين لا تسعيان إلى تقرير مصائر الدول الأخرى.‏

ويعود التشبيه بمؤتمر يالطا إلى الاجتماع الذي عقد في شباط عام 1945، وجمع قادة ‏أمريكا فرانكلين روزفلت والاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين وبريطانيا ونستون ‏تشرشل، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما فيها مستقبل أوروبا ‏ومناطق النفوذ السياسي والعسكري للقوى الكبرى. ‏

وقد أثارت التفاهمات التي خرج بها المؤتمر لاحقاً مخاوف من أن تقرر الدول الكبرى ‏مصير دول أخرى من دون مشاركتها، وهو ما يفسر القلق من تكرار سيناريو مماثل ‏في قمة شينزن، ولا سيما بالنسبة إلى أوكرانيا والدول الآسيوية المعنية بأمنها ‏ومصالحها.‏

وترى تحليلات إعلامية أن المقارنة التاريخية لا تعكس بصورة كاملة طبيعة العلاقات ‏الدولية الحالية، في ظل اختلاف موازين القوى وتشابك الاقتصادات وسلاسل الإمداد، ‏فضلاً عن تعدد مراكز التأثير الدولي وصعوبة اختزال القضايا العالمية في تفاهمات ‏تعقدها ثلاث دول، مهما بلغ ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي.‏

وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن خبراء ومسؤولين أن التباين في أولويات ‏القادة الثلاثة، ولا سيما في الملفين النووي والأوكراني، يجعل التوصل إلى اتفاقات ‏كبرى خلال اللقاء أمراً غير مرجح، رغم أهميته في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.‏

وبذلك، تبرز أهمية قمة شينزن بوصفها اختباراً لإمكان إدارة التنافس بين القوى ‏الكبرى عبر الحوار المباشر، ومدى استعدادها للتعامل مع الملفات الدولية الحساسة من ‏دون تحويل الخلافات القائمة إلى مواجهات أوسع، في وقت لا تزال فيه المصالح ‏المتعارضة تحد من فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة.‏