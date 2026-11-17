

نيودلهي-سانا



أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC) بدء عمليات السيطرة على تسرب للغاز من بئر في منطقة كوناسيما بولاية أندرا براديش، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إجلاء السكان القريبين وتحويل حركة المرور على الطريق السريع كإجراء احترازي.



ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها: إن التسرب وقع نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، أثناء تنفيذ أعمال فنية في البئر، مشيرة إلى أنها لم تقدم تفاصيل فورية عن عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم.



وأوضحت الشركة أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول البئر ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر، وأخلت السكان القريبين، وحولت حركة المرور على الطريق السريع رقم 216، كما فصلت إمدادات الكهرباء مؤقتاً للحد من مخاطر اشتعال الغاز.



وأضافت أن فرق الاستجابة للطوارئ باشرت إجراءات السلامة والسيطرة على البئر، وأن قياسات تركيز الغاز أظهرت عدم رصد أي تركيز في المواقع التي شملتها المراقبة وقت التقييم، مع استمرار عمليات الرصد والتدابير الاحترازية.



وتقع منطقة كوناسيما ضمن حوض كريشنا–غودافاري الغني باحتياطيات النفط والغاز، وشهدت في كانون الثاني الماضي حادث تسرب غاز من بئر أخرى، استدعى إخلاء سكان القرى المجاورة والاستعانة بفرق متخصصة للسيطرة عليه.