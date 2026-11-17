جنيف-سانا



حذر مدير منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مخاطر فصل الشتاء على سكان غزة ومن احتمال تكرار حالات وفاة الأطفال بسبب البرد وسط شح المساعدات الملحة والقيود الإسرائيلية عليها، مؤكداً أن وفاة الطفل الفلسطيني الذي لا يتجاوز عمره الثمانية الجمعة الماضية، أمر مفجع.



وقال غيبريسوس في منشور على منصة “إكس”: إن بضعة أيام فقط من هطول الأمطار تسبب بغمر المخيمات في القطاع بالمياه، وتدمير الخيام، وترك العائلات عرضة للبرد القارس، مضيفاً أنّ طفلاً يبلغ بضعة أشهر فقط توفي جرّاء انخفاضٍ حاد في درجة حرارة الجسم في غزة، هذا أمر مفجع، لا ينبغي لأي طفل أن يموت بسبب البرد .



وأضاف غيبريسوس أنّ عدد النازحين الذين يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات يقدّر بنحو 950 ألف شخص، من بينهم 400 ألف يواجهون مخاطر بالغة الخطورة وقال: “بالنسبة للعائلات التي فقدت الكثير بالفعل، غالباً ما تكون الخيمة هي وسيلة الحماية الوحيدة المتبقية لديها؛ وفقدانها يعني التعرض الكامل للبرد، والمياه الملوثة، والأمراض”.



ولفت مدير الصحة العالمية إلى أن المعلومات الموثقة تشير إلى تسجيل زيادة قدرها 33 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تزيد الفيضانات من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه، في حين أدى تضرر المرافق الصحية وتعطل وسائل النقل إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية.



وشدد المسؤول الدولي على الحاجة الماسة لإتاحة الوصول، دون قيود وعلى نطاق واسع، للمساعدات ومواد الإيواء، والمياه النظيفة، ومستلزمات الصرف الصحي، والأدوية، واللقاحات، والمعدات اللازمة للوقاية من انخفاض حرارة الجسم، إضافة إلى المستلزمات المخبرية للكشف عن تفشي الأمراض والاستجابة لها في مراحلها الأولى.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت يوم الجمعة الماضي وفاة رضيع، جراء الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمه، مسجلةً بذلك أول وفاة مؤكدة لديها بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي، في وقت يعيش فيه مئات آلاف النازحين داخل خيام مهترئة ومنازل متضررة لا توفر الحماية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار فرض الاحتلال حصاراً على القطاع ومنع ادخال مواد الإيواء والتدفئة والإغاثة إليه.