طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرتين يُشتبه بأنهما روسيتان انتهكتا المجال الجوي الياباني قبالة محافظة فوكوكا، جنوب غرب البلاد ما دفع سلاح الجو لإرسال طائرات لاعتراضها.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن ” المقاتلات اليابانية استجابت لعمليات اختراق للمجال الجوي فوق المياه الواقعة شمال غرب جزيرة أوكينوشيما في محافظة فوكوكا، ووجهت تحذيرات عبر اللاسلكي للطائرتين، مشيرة إلى أن كل عملية اختراق استغرقت نحو ثلاث دقائق، وذلك في الفترة ما بين الساعة 4:07 و4:12 صباحاً.

وأضافت الوزارة أن الطائرتين اللتين يُعتقد أنهما روسيتان حلقتا بعد ذلك عبر مضيق تسوشيما، الواقع بين جزيرة كيوشو اليابانية وشبه الجزيرة الكورية، ثم مرّتا بين جزيرة يوناجوني، أقصى الجزر اليابانية غرباً، وتايوان، قبل أن تصلا إلى المحيط الهادئ.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، إلى أن الوزارة وقوات الدفاع الذاتي ستواصل مراقبة التحركات العسكرية الروسية عن كثب وباهتمام بالغ، مع الحفاظ على أقصى درجات اليقظة والمراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي انتهاكات للمجال الجوي.

فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن: “انتهاك المجال الجوي الوطني من قبل طائرات روسية لا يمثل فقط تعدياً خطيراً على سيادة البلاد، بل يشكل تهديداً لأمنها”، مشدداً على أنه “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن عدة طائرات عسكرية روسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية (KADIZ) فجر اليوم الثلاثاء، ما دفع القوات الجوية لنشر طائرات مقاتلة تحسباً لأي طارئ، مضيفة أن الطائرات الروسية غادرت المنطقة لاحقاً دون انتهاك المجال الجوي لسيئول.

وتأتي حادثة اليوم في وقت تكثف فيه روسيا ضغوطها على اليابان في ظل معارضة موسكو للعقوبات التي فرضتها طوكيو عليها على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.

ووفقاً لوزارة الدفاع اليابانية، فإن آخر حالة مؤكدة لانتهاك المجال الجوي الياباني من قبل طائرة روسية كانت في 23 أيلول عام 2024، فوق مياه بحر اليابان، شمال جزيرة ريبون في محافظة هوكايدو.