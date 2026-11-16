الضفة الغربية-سانا

أصيب ستة فلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية قولها: إن مستوطناً دهس بمركبته فلسطينيين كانوا متجمعين قرب حادث سير على الشارع الرئيسي ببلدة تقوع، ما أدى إلى إصابة ستة منهم.

وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وأغلقت الشارع الرئيس مكان الحدث، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وقُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم في قطاع غزة، بينما ‏اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.‏