

لاهاي-سانا



شاركت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الإثنين، في الطاولة المستديرة التي نظمها المعهد الملكي الهولندي للعلاقات الدولية «كلينينجدال» في لاهاي، بمشاركة باحثين وخبراء ودبلوماسيين من وزارة الخارجية الهولندية وعدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن اليمني.



وذكرت وزارة الخارجية اليمنية عبر منصة إكس أن الزوبة استعرضت مستجدات الأوضاع في اليمن جراء تصعيد مليشيا الحوثي وما خلّفه من تدهور إنساني، وفي مقدمته استمرار حصار مدينة تعز وما رافقه من إغلاق للمنشآت الصحية، ومنع دخول المياه والأدوية والمواد الغذائية والوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه والمستشفيات.



وأكدت الزوبة أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني هدف ثابت، وأن التهديد الحوثي لم يعد شأناً يمنياً داخلياً، بل بات يمس أمن دول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية.



وأوضحت وزيرة الخارجية اليمنية أن إعادة تموضع بعض وحدات القوات المسلحة تأتي ضمن أولويات ميدانية لرفع الجاهزية القتالية وتحصين المواقع الحيوية وتأمين خطوط الإمداد وحماية العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع إسناد جهود فك الحصار عن تعز.



وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) ‏الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة ‏بالسكان.‏