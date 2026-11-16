بيروت-سانا



أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن الدولي.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن سلام جدد خلال لقائه اليوم الإثنين في بيروت مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، التأكيد على ضرورة أن يتولى الوجود الدولي المستقبلي مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في أداء مسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على التمسك بالقرار الدولي 1701 مرجعية أساسية للترتيبات الدولية في الجنوب.



وفي سياق متصل، أكد سلام ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما إلى خطوات عملية، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسار الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ومسار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.



كما لفت إلى أهمية إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين، مشيراً إلى الدور الأميركي المطلوب في تفعيل هذا الإطار بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنجاز الانسحاب الكامل، وصولاً إلى حل مستدام يستعيد فيه لبنان سيادته الكاملة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة النزاع.



وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون شدد اول أمس السبت على أن الأولوية اللبنانية تتمثل في استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع إبداء الاستعداد لمناقشة تطوير نطاق عملها بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية.

