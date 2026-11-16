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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظرائه في قطر ‏ومصر التطورات الإقليمية

337036 860x573 1 وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظرائه في قطر ‏ومصر التطورات الإقليمية
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي - الرياض- وكالة واس

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم ‏الإثنين مع نظيريه القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ‏آل ‏ثاني، والمصري بدر عبدالعاطي التطورات الإقليمية ‏الراهنة.‏

وذكرت الخارجية السعودية في بيانين منفصلين نشرتهما على ‏منصة “إكس” أن الوزير السعودي ناقش خلال مباحثاته ‏الهاتفية مع نظيره القطري الجهود الرامية إلى خفض ‏التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

كما أكد الوزير السعودي ونظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ‏ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، ما ‏يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان وزير الخارجية السعودي بحث هاتفياً في السابع من ‏الشهر الجاري، مع نظيره القطري، مستجدات الأوضاع ‏بالمنطقة.‏

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