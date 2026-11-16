وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظرائه في قطر ‏ومصر التطورات الإقليمية

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم الإثنين مع نظيريه القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، والمصري بدر عبدالعاطي التطورات الإقليمية الراهنة.
وذكرت الخارجية السعودية في بيانين منفصلين نشرتهما على منصة “إكس” أن الوزير السعودي ناقش خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره القطري الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الوزير السعودي ونظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية السعودي بحث هاتفياً في السابع من الشهر الجاري، مع نظيره القطري، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.