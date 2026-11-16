سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات على البحرين وتؤكد دعمها لسيادتها وسلامة ‏أراضيها

مسقط-سانا
أعربت سلطنة عُمان اليوم الإثنين عن استنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها معها، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته على منصة “إكس” رفض السلطنة القاطع لجميع الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار دول المنطقة.
وجدّدت تأكيد السلطنة على ضرورة الالتزام بضبط النفس وتجنب التصعيد، وانتهاج الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلا دائماً لمعالجة الأزمات وحل القضايا والخلافات.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل بلوغ أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي المملكة.