سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات على البحرين وتؤكد دعمها لسيادتها وسلامة ‏أراضيها

مسقط-سانا‏

أعربت سلطنة عُمان اليوم الإثنين عن استنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة ‏البحرين، مؤكدةً تضامنها معها، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها ‏واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.‏

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته على منصة “إكس” رفض السلطنة ‏القاطع لجميع الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار دول المنطقة. ‏

وجدّدت تأكيد السلطنة على ضرورة الالتزام بضبط النفس وتجنب التصعيد، وانتهاج ‏الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلا دائماً لمعالجة الأزمات وحل القضايا والخلافات.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأحد، أن ‏منظومات ‏الدفاع ‏الجوي اعترضت ودمرت ‏عدداً من الاعتداءات الجوية ‏الإيرانية قبل بلوغ ‏أهدافها، ‏مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي ‏المملكة.‏