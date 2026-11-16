عودة تدريجية لحركة الطيران في الولايات المتحدة بعد 3 أيام من الشلل الجوي

واشنطن-سانا
بدأت حركة الطيران تعود تدريجياً إلى طبيعتها في الولايات المتحدة اليوم الإثنين، بعد اضطرابات واسعة شهدتها المطارات الأمريكية واستمرت ثلاثة أيام، إثر قرار طارئ أصدرته سلطات الطيران بتعليق إقلاع الرحلات، بسبب عطل تقني مفاجئ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن أكثر من 250 رحلة، داخلية ودولية من الولايات المتحدة وإليها، أُلغيت اليوم الإثنين، في تراجع ملحوظ مقارنة بأكثر من 2300 رحلة أُلغيت أمس الأحد.
كما سُجّلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة على صلة بالولايات المتحدة مقررة الإثنين، مقارنة مع أكثر من 10 آلاف أمس.
ويمثل قرار تعليق إقلاع الرحلات الذي صدر يوم الجمعة ثاني إجراء شامل من نوعه تشهده البلاد منذ إغلاق الأجواء الأمريكية بعد هجمات 11 أيلول 2001.
وبحسب الجهات المعنية، فإن الفوضى الجوية غير المسبوقة نجمت عن خلل فني طرأ أثناء تحديث شبكة كابلات الاتصال التابعة لمراقبة الملاحة الجوية، وحمّل ترامب إدارة جو بايدن السابقة مسؤولية الأزمة، داعياً الكونغرس إلى تمرير مخصصات مالية لتحديث أنظمة المراقبة الجوية المتهالكة في البلاد