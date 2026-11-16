عودة تدريجية لحركة الطيران في الولايات المتحدة بعد 3 أيام من الشلل الجوي

‏ ‏واشنطن-سانا

‏بدأت حركة الطيران تعود تدريجياً إلى طبيعتها في الولايات المتحدة اليوم الإثنين، بعد ‏اضطرابات واسعة شهدتها المطارات الأمريكية واستمرت ثلاثة أيام، إثر قرار طارئ ‏أصدرته سلطات الطيران بتعليق إقلاع الرحلات، بسبب عطل تقني مفاجئ.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن ‏أكثر من 250 رحلة، داخلية ودولية من الولايات المتحدة وإليها، أُلغيت اليوم الإثنين، في ‏تراجع ملحوظ مقارنة بأكثر من 2300 رحلة أُلغيت أمس الأحد.‏

كما سُجّلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة على صلة بالولايات المتحدة مقررة الإثنين، ‏مقارنة مع أكثر من 10 آلاف أمس.‏

ويمثل قرار تعليق إقلاع الرحلات الذي صدر يوم الجمعة ثاني إجراء شامل من نوعه ‏تشهده البلاد منذ إغلاق الأجواء الأمريكية بعد هجمات 11 أيلول 2001.‏

‏وبحسب الجهات المعنية، فإن الفوضى الجوية غير المسبوقة نجمت عن خلل فني طرأ ‏أثناء تحديث شبكة كابلات الاتصال التابعة لمراقبة الملاحة الجوية، وحمّل ترامب إدارة جو ‏بايدن السابقة مسؤولية الأزمة، داعياً الكونغرس إلى تمرير مخصصات مالية لتحديث ‏أنظمة المراقبة الجوية المتهالكة في البلاد