اليمن: شرطة تعز تضبط امرأتين يشتبه في عملهما لمصلحة ميليشيا الحوثي ‏

عدن-سانا
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، امرأتين يشتبه في عملهما لمصلحة ميليشيا الحوثي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم الإثنين عن الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، قوله في بيان: إن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة نفذتها الأجهزة الأمنية المختصة، وأسفرت عن إلقاء القبض عليهما في إحدى النقاط التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق بالمحافظة.
وأضاف البيان: حسب التحقيقات الأولية، كانت المرأتان تسعيان إلى تنفيذ أعمال إجرامية داخل مدينة تعز، في إطار مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسكينة العامة، وخدمة أجندة ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى إحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بشأن القضية.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في رصد وملاحقة العناصر المتورطة في أنشطة من شأنها المساس بأمن المحافظة وسلامة مواطنيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم، ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتَي تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان.