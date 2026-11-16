اليمن: شرطة تعز تضبط امرأتين يشتبه في عملهما لمصلحة ميليشيا الحوثي ‏

عدن-سانا‏

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، امرأتين يشتبه في عملهما لمصلحة ‏ميليشيا الحوثي.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم الإثنين عن الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، ‏قوله في بيان: إن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة نفذتها الأجهزة الأمنية ‏المختصة، وأسفرت عن إلقاء القبض عليهما في إحدى النقاط التابعة لشرطة الدوريات ‏وأمن الطرق بالمحافظة.‏

وأضاف البيان: حسب التحقيقات الأولية، كانت المرأتان تسعيان إلى تنفيذ أعمال إجرامية ‏داخل مدينة تعز، في إطار مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال ‏بالسكينة العامة، وخدمة أجندة ميليشيا الحوثي. ‏

وأشار إلى إحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات ‏اللازمة بشأن القضية.‏

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في رصد وملاحقة العناصر المتورطة في أنشطة ‏من شأنها المساس بأمن المحافظة وسلامة مواطنيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏بحق كل من يثبت تورطه.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم، ‏ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتَي ‏تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) ‏الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً ‏عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة ‏بالسكان.‏