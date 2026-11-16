قورتولموش يؤكد وقوف تركيا إلى جانب ليبيا ومواصلة دعمها

أنقرة-سانا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الإثنين، استمرار مواصلة دعم بلاده ليبيا، ووقوفها إلى جانبها على المستويين الحكومي والبرلماني.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن قورتولموش، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي طارق الأشتر، على هامش الاجتماع البرلماني المنعقد ضمن أعمال الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب31″، بولاية أنطاليا التركية.

وقال قورتولموش: إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها، على المستويين الحكومي والبرلماني، مع استمرار جهودها الرامية إلى دعم استقرارها، مضيفاً أن بلاده تنظر إلى التعاون الوثيق والتضامن مع ليبيا باعتبارهما من مقتضيات العلاقات المتجذرة بين البلدين.

كما رحب رئيس البرلمان التركي بموافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، معتبراً أن اتخاذ القرار يحمي المصالح الوطنية للبلدين، كما شدد على رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع مجلس النواب الليبي.

وكان مجلس النواب الليبي صوّت بالإجماع في 20 الشهر الماضي، على إلغاء قراره لسنة ‌‏2020 القاضي بقطع العلاقات السياسية مع تركيا، وعلى اعتماد مذكرة التفاهم ‏الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية بشأن تحديد مجالات ‏الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.‏

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر ‏المتوسط، إذ ترسم خطاً بحرياً يربط بين السواحل الجنوبية التركية والسواحل الشرقية ‏الليبية.‏