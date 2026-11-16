التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين لميليشيا الحوثي في أجواء السعودية

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي في أجواء المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشر عبر منصة “إكس”: إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض أطلقتهما ميليشيا الحوثي دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وكان التحالف أعلن أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة، كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية، وطائرتين مسيرتين للميليشيا بمنطقة مكة المكرمة.