غوتيريش يدعو إلى فرض قواعد ملزمة لمنظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل

جنيف-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم، اليوم الإثنين، إلى فرض قواعد ملزمة فيما يتعلّق باستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل التي يُطلق عليها اسم “الروبوتات القاتلة”، في الحروب.

وتأتي هذه الدعوة في ظل سلسلة التحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل، حيث يجتمع ممثلون عن مختلف دول العالم في إطار مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لبحث إمكانية إطلاق محادثات لوضع قواعد ملزمة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.

وقال غوتيريش في رسالة وجهها للمؤتمر عبر الفيديو نقلتها وكالة “فرانس برس”: “أدعوكم إلى التحرّك باتّجاه التفاوض على آلية ملزمة قانوناً لتنظيم أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل”.

وأضاف غوتيريش “استغلوا هذه اللحظة”، داعياً الدول إلى “التحرّك لمنع استخدام وانتشار هذه الأسلحة”.

وتابع غوتيريش: يتعيّن علينا ألا نتوقف عن حماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة والدمار الناجم عنها، وعن تجنيبهم المعاناة التي لا داعي لها.

وكان غوتيريش أكد في شهر تموز الماضي أن التقرير الأولي الصادر عن الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، يعكس رؤية واقعية لإمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة، وفي الوقت نفسه يسلّط الضوء بوضوح على المخاطر، والأضرار الكارثية المحتملة الناجمة عن استخدامها دون ضوابط.

تحذيرات أخرى

وفي هذا السياق أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين “معرّضين للخطر بشكل كبير” إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة.

وستشارك 128 دولة في الاجتماع لاتّخاذ قرار بشأن ما إن كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.

بدوره أوضح رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل أن “الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل اكتسبت طابعاً مُلحّاً جديداً” في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.

وتشهد الحروب تحولاً جذرياً إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.