البحرين: السجن المؤبد لمدانين بتأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

المنامة-سانا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الإثنين، بإدانة المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، بتهمة العمل على تغيير نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.

وأفادت وكالة أنباء البحرين “بنا”، نقلاً عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة قضت كذلك بتغريم بعض المتهمين 100 ألف دينار بحريني.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تخابر بعض المتهمين مع إيران والحرس الثوري الإيراني، وجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وشغب وتخريب، ونشر فكر ما سمّي بولاية الفقيه.

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قضت في 24 أيار الماضي بالسجن المؤبد لـ11 متهماً، وبالسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.