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الولايات المتحدة وتسعة شركاء يوقعون إعلاناً لتعزيز أمن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي

photo 2026 11 16 14 48 28 الولايات المتحدة وتسعة شركاء يوقعون إعلاناً لتعزيز أمن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيريةAI-رويترز

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وقّعت مع تسعة من شركائها إعلان “سان فرانسيسكو”، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى حماية التقنيات والبنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الإعلان الذي وقّعته الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، ينص على أن الأمن الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي، ويدعو إلى حماية مشتركة للتقنيات الحساسة والبنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها سلاسل توريد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الإعلان، الذي جرى التوصل إليه في إطار مبادرة “باكس سيليكا” (Pax Silica) التي أطلقتها واشنطن العام الماضي، سيشكل المشاركون خمس مجموعات عمل تُعنى بسياسات الابتكار، وتعزيز اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي الفائق في القطاعات الرئيسة، والتعاون في مجال سلاسل التوريد، وإنشاء مراكز لتعزيز أمنها، إضافة إلى قضايا الأمن والمرونة، بهدف توسيع التعاون فيما بينهم.

وتهدف مبادرة “باكس سيليكا” (Pax Silica)، إلى تأمين سلاسل توريد التقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية، في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي مع الصين.

كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، وتنسيق السياسات المتعلقة بضوابط التصدير، وتنويع مصادر الحصول على المعادن الحيوية ورقائق أشباه الموصلات والتقنيات اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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