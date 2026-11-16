زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، منطقة تقع على بعد 265 كيلومتراً جنوب شرق إقليم بورو سيلاتان في جزر الملوك بإندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان على موقعها الرسمي، أن الزلزال وقع على عمق 323 كيلومتراً، مؤكدةً أنه لا يشكل خطراً بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وسجلت إندونيسيا أمس، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ‏ريختر، قبالة سواحل إقليم مانغاراي ‏في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم، نتيجة التقاء عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والثورانات البركانية.