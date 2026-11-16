مشروع “مسام” يطهر 460 ألف متر مربع وينزع 2330 لغماً باليمن منذ مطلع هذا الشهر

عدن- سانا‏

أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الإثنين، نزع ‌‏‌‏2330 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ مطلع الشهر وحتى 13 منه مع تطهير ‌‏‌‏460,499 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.‏

وأوضحت غرفة العمليات في “مسام” في بيان على موقع المشروع الرسمي، أنّ إجمالي ما نزعته ‏الفرق خلال الفترة المذكورة شمل 2116 ذخيرة غير منفجرة، و169 لغماً مضاداً للدبابات، و34 ‏لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 11 عبوة ناسفة.‏

ولفت البيان إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي وحده تمكنت الفرق الميدانية من نزع 1289 لغماً ‏وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، تضمنت 1143 ذخيرة غير منفجرة، و123 لغماً مضاداً ‏للدبابات، و18 لغماً مضاداً للأفراد، و5 عبوات ناسفة.‏

وأشار إلى أن عمليات التطهير خلال الأسبوع ذاته أسفرت عن تأمين 254,630 متراً مربعاً من ‏الأراضي، في إطار الجهود المستمرة لتخليص المناطق اليمنية من مخاطر الألغام ومخلفات ‏الحرب.‏

وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات مشروع “مسام” الإنسانية الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير ‏المنفجرة والعبوات الناسفة، والحد من مخاطرها على حياة المدنيين، والإسهام في تأمين الأراضي ‏وتمكين السكان من العودة إلى ممارسة أنشطتهم الحياتية والزراعية بأمان.‏