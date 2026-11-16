مشروع “مسام” يطهر 460 ألف متر مربع وينزع 2330 لغماً باليمن منذ مطلع هذا الشهر

عدن- سانا
أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الإثنين، نزع 2330 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ مطلع الشهر وحتى 13 منه مع تطهير 460,499 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
وأوضحت غرفة العمليات في “مسام” في بيان على موقع المشروع الرسمي، أنّ إجمالي ما نزعته الفرق خلال الفترة المذكورة شمل 2116 ذخيرة غير منفجرة، و169 لغماً مضاداً للدبابات، و34 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 11 عبوة ناسفة.
ولفت البيان إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي وحده تمكنت الفرق الميدانية من نزع 1289 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، تضمنت 1143 ذخيرة غير منفجرة، و123 لغماً مضاداً للدبابات، و18 لغماً مضاداً للأفراد، و5 عبوات ناسفة.
وأشار إلى أن عمليات التطهير خلال الأسبوع ذاته أسفرت عن تأمين 254,630 متراً مربعاً من الأراضي، في إطار الجهود المستمرة لتخليص المناطق اليمنية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب.
وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات مشروع “مسام” الإنسانية الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، والحد من مخاطرها على حياة المدنيين، والإسهام في تأمين الأراضي وتمكين السكان من العودة إلى ممارسة أنشطتهم الحياتية والزراعية بأمان.