بروكسل-سانا
تستعد ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا للإعلان، اليوم الإثنين، عن خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مركز مخصص للترحيل في رواندا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق، المتوقع الإعلان عنه في فيينا، يأتي في إطار مسعى أوروبي لتسريع عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية، عقب اعتماد الاتحاد الأوروبي “لائحة العودة” الجديدة التي تتيح إنشاء مراكز للعودة خارج حدوده.
وتقتصر الخطة على المهاجرين الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بخلاف الخطة البريطانية السابقة التي كانت تستهدف طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد النظر، قبل أن تتخلى لندن عنها عام 2023، إثر حكم قضائي بعدم قانونيتها.
وأثارت الخطة مخاوف منظمات حقوقية بشأن ضمان حقوق المهاجرين والمساءلة في حال تعرضهم لانتهاكات داخل رواندا، فيما حذر مجلس أوروبا في تموز الماضي من أن مراكز العودة تنطوي على “مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان”.
وتسعى الدول الأوروبية الداعمة للمشروع إلى استخدام هذه المراكز كوسيلة لردع الهجرة، في حين يشكك منتقدون بفاعلية إجراءات الترحيل في الحد من تدفقات المهاجرين على المدى الطويل.
وسبق أن اتفقت رواندا مع بريطانيا على استقبال طالبي لجوء يتم ترحيلهم من أراضيها، إلا أن المحكمة العليا البريطانية قضت عام 2023 بعدم قانونية الخطة، ما دفع لندن إلى التخلي عنها، فيما بدأت الولايات المتحدة العام الماضي نقل مهاجرين إلى رواندا بموجب اتفاق يسمح بترحيل ما يصل إلى 250 شخصاً.
خمس دول أوروبية تعتزم نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى رواندا
بروكسل-سانا