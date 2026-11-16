خمس دول أوروبية تعتزم نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى رواندا

بروكسل-سانا‏

‏ ‏

تستعد ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا للإعلان، اليوم الإثنين، ‏عن خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مركز مخصص ‏للترحيل في رواندا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين.‏

‏ ‏

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق، المتوقع الإعلان عنه في فيينا، يأتي في إطار ‏مسعى أوروبي لتسريع عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية، ‏عقب اعتماد الاتحاد الأوروبي “لائحة العودة” الجديدة التي تتيح إنشاء ‏مراكز للعودة خارج حدوده.‏

‏ ‏

وتقتصر الخطة على المهاجرين الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء ‏في الاتحاد الأوروبي، بخلاف الخطة البريطانية السابقة التي كانت تستهدف ‏طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد النظر، قبل أن تتخلى لندن عنها عام ‌‏2023، إثر حكم قضائي بعدم قانونيتها.‏

‏ ‏

وأثارت الخطة مخاوف منظمات حقوقية بشأن ضمان حقوق المهاجرين ‏والمساءلة في حال تعرضهم لانتهاكات داخل رواندا، فيما حذر مجلس ‏أوروبا في تموز الماضي من أن مراكز العودة تنطوي على “مخاطر جسيمة ‏على حقوق الإنسان”.‏

‏ ‏

وتسعى الدول الأوروبية الداعمة للمشروع إلى استخدام هذه المراكز كوسيلة ‏لردع الهجرة، في حين يشكك منتقدون بفاعلية إجراءات الترحيل في الحد من ‏تدفقات المهاجرين على المدى الطويل.‏

‏ ‏

وسبق أن اتفقت رواندا مع بريطانيا على استقبال طالبي لجوء يتم ترحيلهم ‏من أراضيها، إلا أن المحكمة العليا البريطانية قضت عام 2023 بعدم قانونية ‏الخطة، ما دفع لندن إلى التخلي عنها، فيما بدأت الولايات المتحدة العام ‏الماضي نقل مهاجرين إلى رواندا بموجب اتفاق يسمح بترحيل ما يصل إلى ‌‏250 شخصاً.‏