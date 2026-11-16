غوتيريش يدعو إلى إصلاح النظام الدولي ويؤكد الالتزام بالدفاع عن حرية الملاحة

مانيلا-سانا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف بما يعكس التحولات في موازين القوى الاقتصادية والسياسية، مؤكداً التزام المنظمة الدولية بالدفاع عن حرية الملاحة في جميع الظروف.
وقال غوتيريش في كلمة خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا: إن العالم يواجه تحديات متزايدة جراء الصراعات وتداعيات تغير المناخ والأزمات الإنسانية وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، مشيراً إلى انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني على المنطقة، والأزمات في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وشدد غوتيريش على ضرورة إحلال السلام في غزة واليمن وأوكرانيا والسودان، داعياً إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر قدرة على حماية الدول النامية من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز إمكانات الدول المتضررة من تغير المناخ لمواجهة الكوارث، ودعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير أنظمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي والعمل على سد الفجوة الرقمية.
وتُعقد القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا بين الـ15 والـ17 من تشرين الثاني الجاري، برئاسة الفلبين، تحت شعار «معاً لرسم ملامح مستقبلنا»، بمشاركة الدول الأعضاء وشركاء الحوار، ومن بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وأستراليا والأمم المتحدة.