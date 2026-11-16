غوتيريش يدعو إلى إصلاح النظام الدولي ويؤكد الالتزام بالدفاع عن حرية الملاحة

مانيلا-سانا‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية ‏الدولية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف بما يعكس التحولات في موازين القوى الاقتصادية والسياسية، مؤكداً التزام ‏المنظمة الدولية بالدفاع عن حرية الملاحة في جميع الظروف.‏

وقال غوتيريش في كلمة خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، المنعقدة في العاصمة الفلبينية ‏مانيلا: إن العالم يواجه تحديات متزايدة جراء الصراعات وتداعيات تغير المناخ والأزمات الإنسانية وارتفاع تكاليف ‏المعيشة والطاقة، مشيراً إلى انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني على المنطقة، والأزمات في الشرق الأوسط، ولا ‏سيما في مضيق هرمز والبحر الأحمر.‏

وشدد غوتيريش على ضرورة إحلال السلام في غزة واليمن وأوكرانيا والسودان، داعياً إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر ‏قدرة على حماية الدول النامية من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز إمكانات الدول المتضررة من تغير المناخ لمواجهة ‏الكوارث، ودعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير أنظمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي والعمل على سد ‏الفجوة الرقمية.‏

وتُعقد القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا بين الـ15 والـ17 من تشرين الثاني الجاري، برئاسة الفلبين، ‏تحت شعار «معاً لرسم ملامح مستقبلنا»، بمشاركة الدول الأعضاء وشركاء الحوار، ومن بينهم الولايات المتحدة ‏والصين واليابان والهند وأستراليا والأمم المتحدة.‏

‏ ‏