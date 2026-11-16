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الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين ‏

photo 2026 11 16 00 11 22 الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين ‏
وزارة الخارجية الإماراتية-الأناضول

أبوظبي-سانا ‏

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، اليوم الأحد، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ‏بالطائرات المسيّرة. ‏

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين ‏وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل معها ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن ‏منظومات ‏الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ‏عدداً من الاعتداءات الجوية ‏الإيرانية قبل بلوغ ‏أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي ‏المملكة.‏

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