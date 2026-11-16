الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين ‏

أبوظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، اليوم الأحد، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بالطائرات المسيّرة.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل معها ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل بلوغ أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي المملكة.