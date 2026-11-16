الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين ‏

أبوظبي-سانا ‏

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، اليوم الأحد، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ‏بالطائرات المسيّرة. ‏

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين ‏وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل معها ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن ‏منظومات ‏الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ‏عدداً من الاعتداءات الجوية ‏الإيرانية قبل بلوغ ‏أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي ‏المملكة.‏