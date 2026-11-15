محافظة تعز: 246 ألف يمني بلا رعاية صحية جراء حصار ميليشيا الحوثي

عدن-سانا



أعلنت محافظة تعز اليمنية أن نحو 246 ألف يمني محرومون من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، جراء تدهور القطاع الصحي واستمرار حصار ميليشيا الحوثي للمحافظة، محذرة من مخاطر انهيار الخدمات الصحية وتوقف عدد من المستشفيات.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن وكيلة المحافظة للشؤون الصحية إيلان عبد الحق قولها، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إن 12 مستشفى رئيساً مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود، وإن مخزون الأكسجين الطبي تراجع إلى 2 بالمئة، والمشتقات النفطية إلى 5 بالمئة، ما يهدد حياة المرضى في أقسام العناية المركزة والعمليات وحاضنات الأطفال.

تراجع الخدمات الصحية

وأوضحت عبد الحق أن مستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة اضطر إلى تقليص عدد الحاضنات العاملة من 40 إلى 10 فقط، محذرة من احتمال توقفها جميعاً إذا استمرت الأزمة، ولافتة إلى أن تدهور القطاع الصحي أدى إلى تعطيل 44 مرفقاً صحياً و74 مرفقاً للصحة الإنجابية، وتوقف عدد من مرافق الطوارئ التوليدية.



وأضافت أن أكثر من 290 مدنياً سقطوا بين قتيل ومصاب خلال الفترة من الأول من آب حتى الـ 26 من تشرين الأول الماضي، بينهم 69 قتيلاً و221 مصاباً، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

دعوة إلى التدخل العاجل

ودعت المسؤولة اليمنية المنظمات الدولية والإنسانية إلى تأمين الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية، وتقديم دعم طارئ للمستشفيات، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان وصول الإمدادات وإنقاذ حياة المرضى.



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي حذر الخميس الماضي من أن استمرار عرقلة وصول الإمدادات الحيوية إلى تعز ينذر بكارثة إنسانية، ويعرض حياة الأطفال والمرضى للخطر.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية إعادة تموضع من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز وجودها في المناطق والمحاور العسكرية وفقاً للتطورات الميدانية، ضمن العمليات الرامية إلى فك الحصار عن المدينة، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

