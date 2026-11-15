القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,699 قتيلاً و176.098 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 4 قتلى و6 مصابين، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,647، والجرحى إلى 5,969.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان فلسطيني قُتل أمس السبت متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب القطاع، فيما أُصيب ثمانية فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,699 قتيلاً
القدس المحتلة-سانا