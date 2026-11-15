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ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,699 قتيلاً

photo 2026 11 15 17 54 07 ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,699 قتيلاً
دمار عدد من المنازل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي-غزة-أرشيف الأناضول

 القدس المحتلة-سانا ‏
 
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023، إلى 74,699 ‏قتيلاً و176.098 جريحاً.‏
 
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ‏الـ 24 ‏الماضية، 4 قتلى و6 مصابين، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,647، ‏والجرحى إلى ‌‏5,969.‏
 
‏وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم.‏
 
وكان فلسطيني قُتل أمس السبت متأثراً بإصابته جراء قصف ‏إسرائيلي استهدف جنوب القطاع، فيما أُصيب ثمانية ‏فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء اعتداءات ‏قوات الاحتلال والمستوطنين.‏
 

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