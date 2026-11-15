ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,699 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا ‏



ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023، إلى 74,699 ‏قتيلاً و176.098 جريحاً.‏



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ‏الـ 24 ‏الماضية، 4 قتلى و6 مصابين، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,647، ‏والجرحى إلى ‌‏5,969.‏



‏وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم.‏



وكان فلسطيني قُتل أمس السبت متأثراً بإصابته جراء قصف ‏إسرائيلي استهدف جنوب القطاع، فيما أُصيب ثمانية ‏فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء اعتداءات ‏قوات الاحتلال والمستوطنين.‏

