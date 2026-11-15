هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الأحد، تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، قبل دخولها مضيق هرمز.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها تلقت تقريراً من سلطات الشحن الهندية يفيد بتعرض الناقلة للهجوم، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها.
وأضافت الهيئة أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو الأثر البيئي للحادث، داعيةً السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وكانت الهيئة أعلنت الخميس الماضي تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.