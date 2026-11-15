هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الأحد، تعرض ناقلة ‏نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، قبل دخولها مضيق هرمز.‏

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها تلقت تقريراً من سلطات ‏الشحن الهندية يفيد بتعرض الناقلة للهجوم، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها.‏

وأضافت الهيئة أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو الأثر البيئي ‏للحادث، داعيةً السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط ‏مشبوه.‏

وكانت الهيئة أعلنت الخميس الماضي تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء ‏إبحارها شرقاً في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.‏