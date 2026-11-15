الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي

photo 2026 11 15 16 23 55 هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي
دخان يتصاعد من ناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان - أرشيف-رويترز

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الأحد، تعرض ناقلة ‏نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، قبل دخولها مضيق هرمز.‏

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها تلقت تقريراً من سلطات ‏الشحن الهندية يفيد بتعرض الناقلة للهجوم، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها.‏

وأضافت الهيئة أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو الأثر البيئي ‏للحادث، داعيةً السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط ‏مشبوه.‏

وكانت الهيئة أعلنت الخميس الماضي تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء ‏إبحارها شرقاً في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.‏

كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل لتحديد احتياجات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط
مقتل 10 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت وصور والجنوب
هزة أرضية بشدة 4.9 درجات تضرب باليكسير التركية
موريتانيا تنقذ 141 مهاجراً تقطعت بهم السبل قبالة سواحلها
أنقرة تؤكد زيف مزاعم بشأن “تخطيط تركي لاحتلال أراضٍ إيرانية”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار