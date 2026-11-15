السنغال تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع تركيا

باماكو-سانا‏

بحثت السنغال مع ممثلي الصناعات الدفاعية التركية احتياجاتها من الطائرات المسيّرة ‏التكتيكية وأجهزة مراقبة الحدود والاتصالات الآمنة، ومعدات كشف العبوات الناسفة ‏وإبطال مفعولها، إلى جانب الدعم الفني وقطع الغيار وتطوير قدرات صيانة ‏المدرعات داخل البلاد.‏

وقال قائد الوحدات المدرعة بالدرك الوطني السنغالي مور غييه، في تصريحات ‏لوكالة أنباء الأناضول اليوم الأحد على هامش معرض باماكو للدفاع والأمن “بامكس ‌‏2026”: إن بلاده تولي أهمية لهذه التجهيزات في تطوير قدراتها الميدانية وتعزيز ‏أمن الحدود.‏

وأوضح غييه أن المدرعات التركية من طرازي “أجدر يالتشين” و”كوبرا 2″ أسهمت ‏في تسريع تدخل قوات الشرطة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها عناصرها، بفضل ‏حمايتها الباليستية وقدرتها على التحرك في مختلف التضاريس.‏

وأشار إلى أن التعاون مع تركيا يشمل التدريب التخصصي والدعم الفني واللوجستي، ‏مبيناً أن سائقي المدرعات وأفراد الصيانة تلقوا تدريبات في تركيا والسنغال.‏

وكانت السنغال أدخلت مدرعات “أجدر يالتشين” إلى ترسانتها عام 2018، و”كوبرا ‌‏2″ أواخر عام 2022.‏