السنغال تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع تركيا

باماكو-سانا
بحثت السنغال مع ممثلي الصناعات الدفاعية التركية احتياجاتها من الطائرات المسيّرة التكتيكية وأجهزة مراقبة الحدود والاتصالات الآمنة، ومعدات كشف العبوات الناسفة وإبطال مفعولها، إلى جانب الدعم الفني وقطع الغيار وتطوير قدرات صيانة المدرعات داخل البلاد.
وقال قائد الوحدات المدرعة بالدرك الوطني السنغالي مور غييه، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول اليوم الأحد على هامش معرض باماكو للدفاع والأمن “بامكس 2026”: إن بلاده تولي أهمية لهذه التجهيزات في تطوير قدراتها الميدانية وتعزيز أمن الحدود.
وأوضح غييه أن المدرعات التركية من طرازي “أجدر يالتشين” و”كوبرا 2″ أسهمت في تسريع تدخل قوات الشرطة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها عناصرها، بفضل حمايتها الباليستية وقدرتها على التحرك في مختلف التضاريس.
وأشار إلى أن التعاون مع تركيا يشمل التدريب التخصصي والدعم الفني واللوجستي، مبيناً أن سائقي المدرعات وأفراد الصيانة تلقوا تدريبات في تركيا والسنغال.
وكانت السنغال أدخلت مدرعات “أجدر يالتشين” إلى ترسانتها عام 2018، و”كوبرا 2″ أواخر عام 2022.