رئيس الوزراء الألباني: لا توافق حتى الآن على موعد عقد ‏قمة حلف الناتو القادمة

تيرانا-سانا‏

أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه لا يوجد حتى ‏الآن توافق على موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي ‌‏”الناتو” ‏القادمة، مشيراً إلى أنها لن تُعقد في بلاده عام ‌‏2027.‏

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن راما قوله اليوم الأحد: ‏إن ألبانيا قد تستضيف قمة الحلف في العاصمة تيرانا ‏عام ‌‏2028، مشيراً إلى عدم التوصل إلى موقف ‏مشترك بشأن موعد انعقادها.‏

بدوره قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته: إن ‏الحلف يتعامل بمرونة مع مواعيد انعقاد قممه، ويعقدها ‏عندما تدعو ‏الحاجة إلى ذلك، موضحاً أن وزراء دفاع ‏دول الحلف اعتادوا عقد اجتماع في تشرين الأول من ‏كل عام، إلا أن اجتماع ‏الشهر الماضي لم يُعقد، كما لا ‏يتضمن جدول أعمال الحلف اجتماعاً لهم في تشرين ‏الأول 2027.‏

وكانت تركيا استضافت قمة قادة حلف شمال الأطلسي ‏الـ 36 في العاصمة أنقرة في تموز 2026، للمرة ‏الثانية في ‏تاريخها، بعد قمة إسطنبول عام 2004.‏