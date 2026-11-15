رئيس الوزراء الألباني: لا توافق حتى الآن على موعد عقد ‏قمة حلف الناتو القادمة

تيرانا-سانا
أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه لا يوجد حتى الآن توافق على موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو” القادمة، مشيراً إلى أنها لن تُعقد في بلاده عام 2027.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن راما قوله اليوم الأحد: إن ألبانيا قد تستضيف قمة الحلف في العاصمة تيرانا عام 2028، مشيراً إلى عدم التوصل إلى موقف مشترك بشأن موعد انعقادها.
بدوره قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته: إن الحلف يتعامل بمرونة مع مواعيد انعقاد قممه، ويعقدها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، موضحاً أن وزراء دفاع دول الحلف اعتادوا عقد اجتماع في تشرين الأول من كل عام، إلا أن اجتماع الشهر الماضي لم يُعقد، كما لا يتضمن جدول أعمال الحلف اجتماعاً لهم في تشرين الأول 2027.
وكانت تركيا استضافت قمة قادة حلف شمال الأطلسي الـ 36 في العاصمة أنقرة في تموز 2026، للمرة الثانية في تاريخها، بعد قمة إسطنبول عام 2004.