مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال في قطاع غزة واعتقالات ‏بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأُصيب اثنان آخران جراء قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع ‏اقتحامات وحملات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال، واعتداءات ‏للمستوطنين في محافظتي جنين ونابلس بالضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال ‏الإسرائيلي قصف ليلة الأمس، خيمة تؤوي نازحين في منطقة ‏مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ‏فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.‏

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ‏شقيقين، واعتدت بالضرب على أربعة آخرين خلال اقتحام ‏مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، فيما هاجم ‏مستوطنون منزلاً وحطموا مركبتين في بلدة بيتا جنوبي ‏المحافظة.‏

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صحفياً عقب مداهمة منزله في ‏بلدة برقين غربي جنين، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين منذ ‌‏7 تشرين الأول 2023 إلى 36، بينهم ثلاث صحفيات.‏

وكان فلسطيني قُتل أمس متأثراً بإصابته جراء قصف ‏إسرائيلي استهدف جنوب القطاع، فيما أُصيب ثمانية ‏فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء اعتداءات ‏قوات الاحتلال والمستوطنين.‏