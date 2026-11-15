مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال في قطاع غزة واعتقالات ‏بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأُصيب اثنان آخران جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع اقتحامات وحملات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال، واعتداءات للمستوطنين في محافظتي جنين ونابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلة الأمس، خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شقيقين، واعتدت بالضرب على أربعة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، فيما هاجم مستوطنون منزلاً وحطموا مركبتين في بلدة بيتا جنوبي المحافظة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، صحفياً عقب مداهمة منزله في بلدة برقين غربي جنين، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 36، بينهم ثلاث صحفيات.
وكان فلسطيني قُتل أمس متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب القطاع، فيما أُصيب ثمانية فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.